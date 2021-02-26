“الراجحي” يصدر قرارًا بتنظيم منشآت قطاع الاتصالات واستحداث 7 أنشطة رئيسة في “نطاقات”

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا بتنظيم منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، اعتبارًا من الأول من شعبان المقبل، في إطار التعاون القائم بين الوزارة وكلٍ من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ومجلس الغرف السعودية.

ونص القرار الصادر على إلغاء الأنشطة الرئيسة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” اعتباراً من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ حسب الجدول التالي: (اسم النشاط الحالي: تقنية المعلومات الاتصالات).

كما تضمن استحداث (7) أنشطة رئيسة في “نطاقات” حسب الجدول التالي وبنسب التوطين الواردة في ملحق هذا التنظيم: (اسم النشاط الجديد: التشغيل والصيانة لتقنية المعلومات، التشغيل والصيانة للاتصالات، البنية التحتية لتقنية المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، حلول تقنية المعلومات، حلول الاتصالات، أنشطة البريد).

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي لتنظيم عمل منشآت هذا القطاع الهام والحيوي، وتحقيق مستهدفات التوطين من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل المميزة واللائقة بأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل وإجمالي الناتج المحلي.

للتعرف على كافة تفاصيل هذا التنظيم وملحق نسب التوطين على الأنشطة الرئيسية المستحدثة

Source akhbaar24.argaam

