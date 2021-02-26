تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 26 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، لدى تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وزاد متوسط سعر صرف الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات السوق اليوم الجمعة.

صعود اليورو

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، أمس الخميس.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، اليوم الجمعة، إلى نحو 19 جنيه للشراء و19.20 جنيها للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 19.07 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، في بنك الإسكان والتعمير.

فيما جاء أقل سعر عند 18.86 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 19 جنيها للشراء، 19.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.6456 جنيه للشراء، و 15.7456 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.12 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع، مقابل نحو22.11 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع، أمس.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

كما صعد الدينار الكويتي إلى نحو 51.66 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، أمس.

مؤشرات إيجابية

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.