أخبار السعودية اليوم.. متحدث الصحة يوضح الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا..و«التقاعد» تعلن إيداع معاشات شهر فبراير

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021 م منها: متحدث الصحة يوضح الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا، ومؤسسة التقاعد تعلن إتمام إيداع معاشات شهر فبراير، وخبير أرصاد يحذر من فرص تجمد المياه والصقيع الجمعة.

«التعليم» تعلن برامج المنح الدراسية وتحث المنسوبين على الاستفادة منها

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا عاجلًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية بشأن الإعلان عن برامج المنح الدراسية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لعام 2021/2022.

مؤسسة التقاعد تعلن إتمام إيداع معاشات شهر فبراير

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إيداع معاشات شهر فبراير.

بالأرقام.. 3 مناطق منها الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 180 حالة، تلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 37 حالة.

بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا

كشف الدكتور محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن الفئات العمرية للحالات الحرجة المصابة بكورونا في المملكة.

«كراني» يحذر من فرص تجمد المياه والصقيع الجمعة: الزائر القطبي يرحل السبت

نبَّه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إلى تعمق تأثير الزائر القطبي، نهار غد الجمعة، وتسبّبه في تجمد للمياه والضباب والصقيع.

إعلان نتائج القبول المبدئي لشؤون الأفواج الأمنية على رتبتَي جندي أول وجندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبتي (جندي أول - جندي) للكادر النسائي.

الدعم السكني.. صندوق التنمية العقارية يكشف موعد الإيداع

كشف صندوق التنمية العقارية عن موعد إيداع الدعم السكني ردًا على استفسارات المستفيدين على الحساب الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة.

توضيح من الجوازات السعودية بشأن إصدار تصريح السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات تصريح السفر يكون لمرة واحدة فقط على ألا تتجاوز مدة الإصدار ٣٠ يومًا لتتمكن من المغادرة.

النيابة العامة: غرامة 10 ملايين والسجن 10 سنوات عقوبة تداول الأدوية قبل تسجيلها

أكدت النيابة العامة أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.

وزير الموارد البشرية يشيد بترتيب السعودية في تقرير «المرأة» عالميًّا

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الخميس، أن «تقدم المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي في تقرير (المرأة) الصادر عن البنك الدولي؛ يأتي تتويجًا للإجراءات الجادة التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة، ونفذتها القطاعات المعنية لتمكين المرأة وإلغاء أي شكل من أشكال التمييز).

إغلاق 12 مسجدًا بـ6 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية مؤقتًا، 12مسجدًا بـ6 مناطق؛ وذلك بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين.

بالفيديو.. متحدث «الغذاء والدواء»: نعمل حاليَّا على دراسة 4 لقاحات جديدة مضادة لكورونا

قال المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء تيسير المفرج، إن الهيئة تعمل حاليًّا على دراسة وتقييم 4 لقاحات جديدة مضادة لفيروس كورونا المستجد.

«بيئة الشرقية» تضبط 62 طنًّا من الروبيان المجمد غير الصالح للاستهلاك

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية 62 طنًّا من المنتجات المخالفة للبطاقة الغذائية لشركة تصنيع المنتجات السمكية بمحافظة القطيف؛ منها 24 طنًّا منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «التعليم» توجِّه بحصر الطلاب والطالبات من أمهات أجنبيات.. و«الصحة»: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

أخبار السعودية اليوم.. توضيح حول رسوم وطرق التحويلات الفورية بين البنوك.. و4 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة