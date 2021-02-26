

جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس ‎

تحتفي كلية دار الحكمة بجدة ممثلة في برنامج ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة والسمع - عبر برنامج زوم - غداً ، باليوم العالمي لزراعة القوقعة الإلكترونية الذي يصادف 25 من شهر فبراير من كل عام، بالتعاون مع الجمعية

وأفاد ‎مدير برنامج ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة والسمع بالكلية الدكتور ياسر الصعبي أن الفعالية تستعرض في مجملها مستقبل الإعاقة السمعية في المملكة، ودمج الطلبة زارعي القوقعة الإلكترونية بالبرامج التعليمية ، ومناقشة دور أخصائي السمعيات في البرمجة والمتابعة وجميع الخدمات السمعية اللازمة لزارعي القوقعة الإلكترونية ، ومناقشة دور الجراح في عملية الزراعة بشكل مفصل .

وبين أن البرنامج سيسلط الضوء أيضاً على دور أخصائي اضطرابات النطق واللغة في التأهيل السمعي والكلامي وتدريب الأهل ، وخطوات زراعة القوقعة ، لافتاً النظر إلى البرنامج يتخلله إقامة مسابقة علمية وتوزيع جوائز للحضور . // انتهى //

03:35ت م

0022



جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس ‎تحتفي كلية دار الحكمة بجدة ممثلة في برنامج ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة والسمع - عبر برنامج زوم - غداً ، باليوم العالمي لزراعة القوقعة الإلكترونية الذي يصادف 25 من شهر فبراير من كل عام، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة والجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب، ومشاركة نخبة من الأطباء والمختصين في هذا الشأن .وأفاد ‎مدير برنامج ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة والسمع بالكلية الدكتور ياسر الصعبي أن الفعالية تستعرض في مجملها مستقبل الإعاقة السمعية في المملكة، ودمج الطلبة زارعي القوقعة الإلكترونية بالبرامج التعليمية ، ومناقشة دور أخصائي السمعيات في البرمجة والمتابعة وجميع الخدمات السمعية اللازمة لزارعي القوقعة الإلكترونية ، ومناقشة دور الجراح في عملية الزراعة بشكل مفصل .وبين أن البرنامج سيسلط الضوء أيضاً على دور أخصائي اضطرابات النطق واللغة في التأهيل السمعي والكلامي وتدريب الأهل ، وخطوات زراعة القوقعة ، لافتاً النظر إلى البرنامج يتخلله إقامة مسابقة علمية وتوزيع جوائز للحضور . // انتهى //03:35ت م0022

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كلية دار الحكمة بجدة تحتفي باليوم العالمي لزراعة القوقعة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.