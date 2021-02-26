السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى، وقال”: باسمي ونيابة عن منسوبي الوزارة يسرني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم – حفظكم الله – وتكللت بالنجاح – ولله الحمد -، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ سموكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية “.