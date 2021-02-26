تاريخ توزيع أرباح أرامكو من خلال الشركة السعودية للبترول لعام 2021

أعلنت شركة ارمكو أن يوم الأحد الموافق 8 شعبان 1442ه والذي يكون 21/3/2021، هو موعد وتاريخ توزيع أرباح شركة ارامكو السعودية، بالإضافة إلي ذلك سوف تقوم الشركة بإعلان أرباح سهم ارامكو خلال يوم الاثنين من الشهر القادم الموافق 22 مارس 2021، حيث كانت أرباح ارامكو السعودية في الربع3 من عام 2020 تراجعت بمقدار 44.6% حتي ما يقارب من 44.2%، بالمقارنة بالعام الماضي 79.8 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلي ذلك قد زادت أرباح ارامكو بنسبة 79%مقابل أرباح الربع الثاني من عام 2020 والتي قد تجاوزت 24.6 مليار ريال سعودي وحققت الشركة أرباح كبيرة بلغت 131.3 مليار ريال سعودي في التسعة اشهر الأولي من عام 2020 مقارة بالسنة الماضية 255.7 مليار ريال سعودي وبتراجع كبير في الأرباح بلغ 48.6%.

تاريخ توزيع أرباح ارامكو

تاريخ أرباح ارامكو يتم تحديده من خلال الشركة السعودية للبترول ارامكو حيث أكدت أن صافي الدخل قد بلغ حوالي 44.21 مليار سعودي بما يعادل 11.79 مليار دولار وذلك في الربع الثالث من عام 2020، بالمقارنة مع 79.54 مليار سعودي والذي يعادل ما يقارب من 21.29 مليار دولار أمريكي، خلال الربع نفسة من العام وهذا يعكس بشكل رئيسي اثر الانخفاض على كل أسعار النفط الخام وأيضاً اثر الانخفاض على معدلات حجم المبيعات وهوامش الأعمال من خلال تكرير البترول والكيميائيات في شركة ارامكو السعودية للبترول.

توزيع أرباح ارامكو

الإعلان عن توزيع أرباح ارامكو سوف يكون خلال الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وكما أكدت شركة ارامكو أنها خلال التسعة اشهر الأولي من عام 2020، كان الدخل والصافي فيه 131.31 مليار ريال سعودي والذي يعادل بمقدار 35.02 مليار دولار، نتج ذلك عن انخفاض أسعار النفط الخام وحجم المبيعات وكذلك ضعف هوامش الربح من أعمال تكرير البترول والبتروكيماويات، كما حققت الشركة خلال عام 2019 مبلغ 255 مليار دولار.