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عاجل.. بايدن يتعهد للملك سلمان بالدفاع عن المملكة من هجمات الحوثي

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محمد الفلاح - الجمعة 26 فبراير 2021

صورة أرشيفية

نقلت وكالة أنباء رويترز العالمية، في نبأ عاجل لها منذ قليل نقلًا عن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض ، تواصل الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة للدفاع عن أراضيها 

وكشفت المتحدث باسم البيت الأبيض، أن بايدن أبلغ الملك سلمان بأنه سيعمل على جعل العلاقات الثنائية قوية وشفافة قدر الإمكان.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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