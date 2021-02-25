توضيح من الجوازات السعودية بشأن إصدار تصريح السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات تصريح السفر يكون لمرة واحدة فقط على ألا تتجاوز مدة الإصدار ٣٠ يومًا لتتمكن من المغادرة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة : «تم التصريح لي بالسفر الشهر الماضي و(سافرت) لأمريكا لكن أرغب بالعودة إلى المملكة لمدة أسبوع ثم الرجوع إلى أمريكا مرة أخرى. هل يلزم إصدار تصريح آخر؟».

وكانت الجوازات السعودية حدد آلية وطريقة الاستفادة منخدمة إصدار تصاريح السفر، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية وهي بالترتيب:

- ادخل على حسابك الشخصي بمنصة أبشر.

- انقر على «خدمات» من أيقونة خدماتي.

- اختر الجوازات.

- اضغط على «مركز الرسائل والطلبات للجوازات».

- انقر على «طلب جديد».

- ثم اختر المنطقة (المديرية العامة للجوازات).

- اختر نوع التصريح وأرفق الوثائق والمستندات المطلوبة.

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