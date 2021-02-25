ضبط مقهى يقدم الشيشة لزبائنه في الخفاء بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة منطقة عسير أمس الأول، أحد المقاهي بمدينة أبها يقدم «الشيشة والمعسل» للزبائن في مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن فرق الرقابة بمساندة الجهات الأمنية رصدت المقهى بعد متابعته والتحقق من أنه كان يستقبل الزبائن بعيدا عن الأنظار. وأكد أنه جرى إغلاق المقهى فورا واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه. وأكد أنه جرى إغلاق المقهى فورا واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات ذات العلاقة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه.

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