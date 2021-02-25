بدر بن سلطان يتسلم تقرير مشروعات الشؤون الصحية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان تقرير مشروعات الشؤون الصحية بجدة، وذلك خلال استقباله بمكتبه، أمس، مدير الشؤون الصحية الدكتور مشعل السيالي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن التقرير الذي يحوي مشروعات المديرية الصحية بجدة البالغ عددها 79 مشروعا منجزا وتحت التنفيذ، والمستقبلي، ويأتي في مقدمتها إنشاء مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة بسعة 400 سرير، وإنشاء وتجهيز مستشفى الليث العام بسعة 100 سرير، إضافة إلى مشروعات تطوير بعض الأقسام والعيادات وإنشاء وتشغيل عدد من المراكز الصحية.

ويتضمن التقرير إحصاءات عن الخدمات الطبية التي قدمتها صحة جدة خلال عام 2020، حيث استقبلت أقسام الطوارئ أكثر من 700 ألف حالة، وأجريت أكثر من 34 ألف عملية، فيما راجع العيادات الخارجية نحو 564 ألفا ونفذت صحة جدة عبر برنامج الرعاية الصحية المنزلية نحو 64 ألف زيارة منزلية للمرضى.

إلى ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان، في الإمارة، مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي، ومدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي.

واطلع خلال اللقاء على برامج وخطط مرور العاصمة المقدسة وجدة لرفع مستوى الوعي وتعزيز التوعية المرورية لدى مستخدمي الطريق إلى جانب تفعيل التعليمات والإرشادات بما يحقق السلامة المرورية.