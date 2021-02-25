شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح عقوبة تداول الأدوية الغير المسجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت النيابة العامة أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.

وأضافت أنه يحظر في هذا الشأن تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته.

وأوضحت أن عقوبة المخالفين تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال مع إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوماُ وإلغاء الترخيص.