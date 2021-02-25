السعودية اليوم / سمو وكيل محافظة جدة يشارك في مبادرة "كورنيش الألوان"



جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس

شارك صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، في مبادرة "كورنيش الألوان" التي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر، وتنفذ على 8 مراحل، وصولًا إلى إظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، إلى جانب تعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الثقافي، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.

وأشرف على تجارب الحملة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، حيث نفذت مسبقا على مواقع مختارة في مدينة جدة، ونفذت التعديلات الملائمة لكي تظهر المبادرة بالشكل اللائق.

وأوضح أمين محافظة جدة صالح التركي، أن المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الخيرية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، لتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة محافظة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي والرياضة والميادين والمباني والبوابات والمواقع، مشيدًا بالتعاون مع جمعية عيون جدة لخدمة البيئة العمرانية والمجتمع المدني بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صالح صيرفي، إلى أن الجمعية تحمل شعار "مجتمعنا مسؤوليتنا"، وتعطي الفرصة للفنانين والمبدعين والقطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث إبراز الوجه الحضاري لمدينة جدة وتعزيز حب الوطن والاعتزاز به.

// انتهى //

16:25ت م

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جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسشارك صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، في مبادرة "كورنيش الألوان" التي تنفذها جمعية عيون جدة الخيرية بالتعاون مع أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر، وتنفذ على 8 مراحل، وصولًا إلى إظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، إلى جانب تعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الثقافي، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.وأشرف على تجارب الحملة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، حيث نفذت مسبقا على مواقع مختارة في مدينة جدة، ونفذت التعديلات الملائمة لكي تظهر المبادرة بالشكل اللائق.وأوضح أمين محافظة جدة صالح التركي، أن المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون الخيرية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، لتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة محافظة جدة في الطرق الرئيسية وممرات المشي والرياضة والميادين والمباني والبوابات والمواقع، مشيدًا بالتعاون مع جمعية عيون جدة لخدمة البيئة العمرانية والمجتمع المدني بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 بمشيئة الله.من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صالح صيرفي، إلى أن الجمعية تحمل شعار "مجتمعنا مسؤوليتنا"، وتعطي الفرصة للفنانين والمبدعين والقطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث إبراز الوجه الحضاري لمدينة جدة وتعزيز حب الوطن والاعتزاز به.// انتهى //16:25ت م0145

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