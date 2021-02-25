شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الكويتية تهنئ ولي العهد بنجاح العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن التهنئة لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.

وسأل سمو أمير دولة الكويت، في برقية تهنئة بعثها لسمو ولي العهد، المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

كما عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في برقيتين عن تهنئتهما لسمو ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.