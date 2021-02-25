شكرا لمتابعة خبر عن وفد من جامعة الملك فيصل يطلع على ما يقدمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

استقبل سعادة نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري، وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وذلك يوم الاربعاء 12 رجب 1442هـ ، الموافق 24 فبراير 2021م بمقر المركز بالرياض.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة نائب الأمين العام بالوفد وقدم شرحاً مفصلاً عن أعمال المركز وخططه المستقبلية في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والتسامح والتعايش.

وتأتي هذه الزيارة للتعرف على الإسهامات الحوارية والفكرية التي يقوم بها المركز، والاطلاع على أبرز الفعاليات والدورات التدريبية التي تم تنفيذها.

كما اطلع الوفد على ما تقدمه إدارة الدراسات والبحوث في مجال تطوير المؤشرات ، ونشاطات الإدارات المختلفة حول مختلف القضايا الوطنية .

وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في معرض الحوار والاطلاع على التقنيات التي تقدم للزائر كتجربة تقنيه تفاعليه حديثه عبر اثنتي عشرة محطة يستمد في كل منها مهارات مختلفة تساعده في فهم قيم الحوار لتعزيز التسامح والتعايش.