شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن وظائف فنية لحملة الدبلوم حديثي التخرج

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تعلن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف فنية لحملة (الدبلوم) حديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:

– فني أجهزة تحليل (Analyzers Technician III)

المتطلبات: دبلوم فني في التخصصات (الميكانيكية، الكهربائية، الإلكترونية، الآلات الدقيقة) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: صيانة أجهزة تحليل العمليات وأجهزة الكشف عن الغاز وتشخيص الأعطال وإجراء الصيانة الوقائية وفقاً للإجراءات المحددة.

– فني كهرباء (Electrical Technician)

المتطلبات: دبلوم فني في تخصص (التقنية الكهربائية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: إجراء الإصلاحات الكهربائية في المصفاة والمرافق المرتبطة بها والأجهزة الدقيقة والتركيب والتبديل (عزل، إعادة تنشيط، نقل).

المزايا:

– رواتب تنافسية

– بدل مواصلات

– بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنوياً.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين

– بدل تعيين

– مكافأة الأداء السنوي

– مكافأة رمضان

– برنامج تمليك المنازل

– خطة الإدخار

– مكافآت الخدمة

– فرص التطوير

– المرافقة الطبية للمُعالين

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (فني أجهزة تحليل): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (فني كهرباء): إضغط هنا

Source wadhefa

