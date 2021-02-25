شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن وظائف فنية لحملة الدبلوم حديثي التخرج

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تعلن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف فنية لحملة (الدبلوم) حديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:
– فني أجهزة تحليل (Analyzers Technician III)
المتطلبات: دبلوم فني في التخصصات (الميكانيكية، الكهربائية، الإلكترونية، الآلات الدقيقة) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: صيانة أجهزة تحليل العمليات وأجهزة الكشف عن الغاز وتشخيص الأعطال وإجراء الصيانة الوقائية وفقاً للإجراءات المحددة.
– فني كهرباء (Electrical Technician)
المتطلبات: دبلوم فني في تخصص (التقنية الكهربائية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي: إجراء الإصلاحات الكهربائية في المصفاة والمرافق المرتبطة بها والأجهزة الدقيقة والتركيب والتبديل (عزل، إعادة تنشيط، نقل).
المزايا:
– رواتب تنافسية
– بدل مواصلات
– بدل سكان يعادل ثلاث رواتب سنوياً.
– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين
– بدل تعيين
– مكافأة الأداء السنوي
– مكافأة رمضان
– برنامج تمليك المنازل
– خطة الإدخار
– مكافآت الخدمة
– فرص التطوير
– المرافقة الطبية للمُعالين
طريقة التقديم:
– للتقديم على وظيفة (فني أجهزة تحليل): إضغط هنا
– للتقديم على وظيفة (فني كهرباء): إضغط هنا
Source wadhefa
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