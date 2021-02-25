JPMorgan تختبر مدفوعات البلوك تشين في الفضاء

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اختبرت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية JPMorgan حديثًا مدفوعات البلوك تشين بين الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، مما يدل على أن الأجهزة الرقمية يمكن أن تستخدم التكنولوجيا وراء العملات الافتراضية في المعاملات.

وترتبط ما يسمى بأجهزة إنترنت الأشياء بالإلكترونيات الاستهلاكية، وتريد البنوك أن تكون جاهزة لمعالجة المدفوعات عندما تبدأ هذه الأجهزة الذكية بإجراء المعاملات بشكل مستقل.

ويعتقد (عمر فاروق) Umar Farooq، الرئيس التنفيذي لشركة Onyx لأعمال البلوك تشين التابعة لشركة JPMorgan، أن الفضاء مكان جيد لتجربتها.

وقال فاروق: كانت الفكرة هي استكشاف مدفوعات إنترنت الأشياء بطريقة لامركزية بالكامل، ولا يوجد مكان أكثر لامركزية ومنفصل عن الأرض أكثر من الفضاء.

ولإجراء تجربة الفضاء، لم يرسل فريق البلوك تشين التابع للشركة أقمارًا صناعية خاصة به إلى الفضاء، لكنه عمل مع شركة GOMspace الدنماركية، التي تسمح لأطراف خارجية بتشغيل البرامج عبر أقمارها الصناعية.

وأوضح فاروق أن اختبار القمر الصناعي أظهر أن شبكات البلوك تشين يمكنها تشغيل المعاملات بين الأشياء اليومية.

وأظهر الاختبار أيضًا أنه من الممكن إنشاء سوق حيث ترسل الأقمار الصناعية بيانات بعضها بعضًا مقابل مدفوعات، حيث تطلق المزيد من الشركات الخاصة أجهزتها الخاصة في الفضاء.

وبالعودة إلى الأرض، فإن أمثلة مدفوعات إنترنت الأشياء التي يمكن أن تصبح حقيقة واقعة في وقت قريب تشمل طلب الثلاجة الذكية للحليب ودفع ثمنه عبر موقع التجارة الإلكترونية،أو السيارة الذاتية القيادة التي تدفع مقابل الوقود.

واستثمرت الشركات المالية ملايين الدولارات لإيجاد استخدامات لتكنولوجيا البلوك تشين على أمل أن تتمكن من تقليل التكاليف وتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات الأكثر تعقيدًا، مثل تسوية الأوراق المالية أو المدفوعات الدولية.

وكانت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية JPMorgan أحد أكثر الشركات المالية نشاطًا في مجال تقنية البلوك تشين، حيث أعلنت عن بناء دفتر الأستاذ الموزع المسمى Quorum في عام 2016.

وطورت أيضًا عملة رقمية تسمى JPM Coin، وفي عام 2020 أنشأت Onyx، وقالت: إن Onyx لديها أكثر من 100 موظف وتطبيقاتها من البلوك تشين تقترب من تحقيق إيرادات للبنك.

وقال فاروق: إن من بين تطبيقات القسم Liink، وهي شبكة معلومات المدفوعات التي تضم أكثر من 400 بنك، ومشروع من أجل استبدال الشيكات الورقية وتجارب إنترنت الأشياء.

Source aitnews

