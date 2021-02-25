تجهيز مركز اللقاحات في حفر الباطن بـ 20 عيادة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

اسمع الخبر

تعمل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن على قدم وساق لتشغيل مركز لقاحات كورونا، الذي اتخذ جامعة حفر الباطن مقرًّا له.

20 عيادة لتطعيم اللقاح:

وذكرت مصادر لـ”متابعات الخليج 365” أن تشغيل المركز سيتم خلال هذه الأيام بعد أن تم تدريب كافة الطواقم العاملة على آلية العمل في المركز الذي يحتوي على 20 عيادة تم تجهيزها بالكامل لاستقبال المواطنين والمقيمين.

وفي ذات السياق، دعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك عبر تطبيق صحتي؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم- بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

شارك الخبر