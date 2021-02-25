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«أمانة الرياض»: إغلاق 18 منشأة مخالفة لإجراءات «كورونا» كل دقيقة

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت استمرار الحملات الرقابية..

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، إغلاق 18 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورنا المستجد، كل دقيقة.  

وقالت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بمعدل إغلاق منشأة كل 18 دقيقة.. مراقبونا نفذوا 6.488 جولة رقابية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ رصدوا فيها 644 مخالفة للإجراءات الاحترازية..وتستمر الرقابة لأن صحتكم أمانة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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