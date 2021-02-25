السعودية اليوم / لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021 - 2025م



الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

استعرضت لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030) اليوم، خطة التنفيذ للبرنامج للأعوام2021 - 2025م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة البرنامج, وبحضور ومشاركة أصحاب السمو والمعالي وأعضاء لجنة البرنامج.

وجاء استعراض الخطة ضمن جدول أعمال اجتماعه التاسع، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وذلك لاعتمادها، كما شهد الاجتماع جملة من التوصيات التي تصب في مصلحة تحقيق رؤية المملكة 2030، فيما يخص منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

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23:36ت م

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