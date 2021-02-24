فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن مساء اليوم الأربعاء أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي:

“بيان من الديوان الملكي”

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه- حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.

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