شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: بيان من الديوان الملكي أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 7 1442هـ الموافق 24 2 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.