شكرا لمتابعة خبر عن تيم ليندركينغ يعرب عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته المملكة لليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال لقائه مع وزير المالية محمد الجدعان عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته المملكة على مدى عقود لشعب اليمن.

وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن: نشكر المملكة على ماقدمته لليمن خاصة في هذا المنعطف الحرج، مشجعًا على استمرار المساعدة والمساهمات.

ونشر الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية، صورة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ خلال لقائه مع وزير المالية محمد الجدعان.