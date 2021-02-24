شكرا لمتابعة خبر عن قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الكاتب أحمد العرفج، إنه خلال يومين سيصدر قرار بتوطين الوظائف في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت.

وأوضح أحمد العرفج، خلال حواره ببرنامج " ياهلا":" وصلني معلومة من الموارد البشرية أنه سيصدر قرارا بتوطين الوظائف في المقاهي والمطاعم والسوبر ماركت".

ولفت:" التوطين سيكون في وظائف مثل المحاسب والمشرف والمراقب في المطعم، والمسؤول والمدير "، مبينا:" المقهى أو المطعم الذي يزيد مساحته عن أكثر من 30 متر، لابد من توطينه نسبة وتناسب".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أشار إلى قرب إطلاق برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهيبر ماركت.