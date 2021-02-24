مجلس الصحة الخليجي: 34 % لا يحبون “طاري” الرياضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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كشف مجلس الصحة الخليجي نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجراه مؤخرًا للكشف عن المستوى البدني في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الاستبيان أن 34 ٪؜ من المشاركين (62٪؜ رجال و38٪؜ إناث) لا يحبون “طاري” الحديث عن الرياضة، وأن 41٪؜ منهم يمارسون الرياضة يوميًا أقل من نصف ساعة، و25% ؜يمارسون الرياضة نصف ساعة وأكثر.

الصعود للدور الثاني

وبين المجلس أن الاختبار الذي أعد إلكترونيًا على موقع المجلس للكشف عن المستوى البدني أن 42٪؜ لا يحسبون عدد الخطوات أثناء المشي، وأن 25٪؜ عدد خطواتهم تتراوح ما بين 3000-5000 خطوة، و22٪؜ أقل من 3000 خطوة، و11٪؜ أكثر من 8000 خطوة.

ونوه مجلس الصحة الخليجي، أن 61٪؜ يستخدمون السلالم للصعود للدور الثاني، و29٪؜ حسب المزاج، و10٪؜ ينتظرون المصعد.

الرياضة تقوي بنية الجسم

وفي السياق، أشار استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور سعيد العباس لـ” متابعات الخليج 365 “، إلى ضرورة ممارسة الرياضة لكونها تقوي بنية جسم الإنسان والتخلص من الوزن الزائد، كما تمد الجسم بكميات إضافية من الأكسجين مما ينعكس إيجابًا على صحة الجسم وصحة أعضائه بشكل عام.

كما تعمل على إنعاش القلب وتحميه من الأمراض حيث تؤثر بشكل جيد على صحة القلب والرئتين والأوعية الدموية، وبجانب ذلك فإن الرياضة تساهم في التخلص من الدهون المشبعة والكوليسترول الضار الذي ينتج عنه انسداد في الشرايين، وتسمح بوصول كمية كبيرة من الأكسجين إلى الدماغ وتحافظ على صحة الدماغ حيث إنها تنشط الدورة الدموية.

كما تنعكس فوائد الرياض بشكل كبير على الصحة النفسية للفرد حيث تخلص الجسم من أي طاقة سلبية وتساعده على اكتساب الطاقات الإيجابية كما تزيد من حيويته ونشاطه، وبجانب كل ذلك تعزز الرياضة العقل والروح والنفس حيث إنها تساهم في إنتاج هرمون السعادة مثل هرمون الأوكسايتوسين، هرمون السيراتونين.

ممارسة رياضة المشي

وخلص الدكتور العباس إلى القول: في حال عدم إمكانية الفرد على ممارسة الرياضة لأي ظروف فإنه ينصح بالمشي على الأقل نصف ساعة يوميًا، فرياضة المشي تعتبر من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة، كما أنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة والحد من التوتر، ويمكن ممارسة هذه الرياضة في أي وقت وفي أي مكان، ولا تقتصر على عمر معين، وأثناء المشي تتحرك جميع عضلات الجسم ابتداء من عضلات القدمين وصولًا إلى عضلات الذراعين، كما أنها تزيد تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم.

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