شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السجن ٣ سنوات لموظف في شركة شحن هرّب 6 ملايين ريال للخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - القبض على المتهم أثناء محاولته تهريب 500 ألف ريال في مركبة شحن

- تغريمه ٢٠ ألف ريال ومصادرة المبلغ المضبوط والأموال المهربة سابقا

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن تحقيقات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع مقيم يعمل في شركة للشحن السريع أسفرت عن توجيه الاتهام له بنقل الأموال بطريقة غير مشروعة والاشتراك في تهريبها للخارج.

وقال المصدر أنه تم القبض على المقيم وهو يقوم بنقل مبلغ يفوق ٥٠٠ ألف ريال إلى محافظة جدة عبر إحدى المركبات المخصصة للشحن السريع، وباستجوابه اعترف بجريمته وبجرائم أخرى من بينها قيامه سابقاً بنقل مبالغ تتجاوز ٦ ملايين ريال والاشتراك في تهريبها مع متهمين آخرين لخارج البلاد.

وتضمن الحكم الذي اكتسب الصفة القطعية، سجن المتهم مدة ٣ أعوام، وتغريمه مبلغ ٢٠ ألف ريال، ومصادرة الأموال المضبوطة، والحكم بمصادرة الأموال التى قام بنقلها سابقاً وتهريبها، وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وجاري العمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.