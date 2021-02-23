«التعليم عن بُعد».. الوزير آل الشيخ يعدد 4 مكتسبات لتمديد التجربة بالمملكة

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عدّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مكتسبات استمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي في التعليم العام.

وأكد وزير التعليم على أن القرار يأتي تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة، بسلامة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد في ظل جائحة كورونا، ودعماً لمسيرة النجاح الذي تحقق للتعليم عن بُعد في المملكة، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور والأسرة ومؤسسات المجتمع، حيث تضافرت كافّة الجهود لتقديم نموذج سعودي فريد في التعليم عن بُعد، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

ورفع الوزير، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الموافقة السامية على استمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي في التعليم العام، والتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً.

وقالت وزارة التعليم، أن إعلان استمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، جاء بعد دراسة واقع المرحلة السابقة من الفصل الدراسي الثاني،ونتيجة لما آلت إليه الدراسات المستفيضة بين اللجان المشتركة من التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة، والتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقّق من نجاحات للتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يُعد نجاحاً للتعليم في المملكة.

Source almnatiq

