اخبار السعوديه

المملكة السعودية تقرر استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقرر استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

قررت المملكة العربية السعودية استمرار العملية التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي حفاظا على سلامة الطلبة من فيروس .

 

وأكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، أن القرار يأتي تأكيداً على اهتمام السعودية بسلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم من مخاطر تعرّضهم للإصابة بفيروس كورونا، وحرصها على استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد في ظل جائحة كورونا.

 

ويدعم هذا القرار مسيرة النجاح الذي تحقق للتعليم عن بُعد في المملكة، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور والأسرة ومؤسسات المجتمع، حيث تضافرت كل الجهود لتقديم نموذج سعودي فريد في التعليم عن بُعد.

 

ويأتي إعلان استمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الثاني رغم ظروف الجائحة، وذلك بعد دراسة واقع المرحلة السابقة من الفصل الدراسي الثاني، ونتيجة لما آلت إليه الدراسات المستفيضة بين اللجان المشتركة من التعليم العام والجامعي للتقييم والمتابعة، والتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب ما تحقّق من نجاحات للتعليم عن بُعد من خلال ، والبدائل التعليمية المختلفة كقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية، إضافة إلى استمرار عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة في الجامعات والكليات والمعاهد، بما يُعد نجاحاً للتعليم في المملكة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا