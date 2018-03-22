شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ينبع: بدء تسجيل الأطفال في الروضات الحكومية الأحد القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع)

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن موعد تسجيل الأطفال للعام الدراسي القادم 1439 /1440هـ، وذلك يوم الأحد 8 / 7 / 1439 هـ.

وحددت الإدارة أعمار الأطفال المستحقين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم بعدة مستويات، المستوى الأول من مواليد من 22/ 12 / 1435هــ إلى 21 / 12 / 1436هـ، والمستوى الثاني من مواليد 22 / 12 / 1434هـ إلى 21/ 12 / 1435هـ، والمستوى الثالث من مواليد 22 / 12 / 1433هـ إلى 21/ 12 /1434هـ.

وأوضحت مساعد مدير العلاقات والإعلام أماني الأحمدي، أنه جرى تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل على موقع إدارة التعليم بمحافظة ينبع من خلال الرابط التالي www.amanahyanbuedu.gov.sa/Pages/KGstudents.aspx.

وأشارت الأحمدي إلى أن متطلبات التسجيل تتضمن سجل التطعيم وخلوه من الأمراض، وإجراء الكشف الطبي، وصورة من شهادة الميلاد والهوية الوطنية، و 6 صور شخصية للطفل، مضيفة أن الإدارة قد نفذت لقاءً عن آلية وضوابط التسجيل والقبول الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال بمبنى الشؤون المدرسية «مركز الموهوبات».