السعودية اليوم / "مركز أداء" يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام



الرياض 15 جمادي الثاني 1441 هـ الموافق 28 يناير 2021 م

قدم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تنفيذ حزمة من البرامج التي تُعنى بتأهيل الكوادر البشرية في مجال إدارة وقياس الأداء خلال عام 2020م التي استهدفت منسوبي الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومراكز في عدد من مناطق المملكة.

‎وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود أن الدعم المتواصل الذي يلقاه المركز من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار القعود إلى أنه في سبيل نشر برامج التمكين التي ينفذها المركز، استفاد نحو 133 ألف مستفيد خلال خمسة أعوام ماضية، قُسمت بين حضور 14 ألف متدرب للبرامج والخدمات التدريبية المباشرة ، في حين سجل نحو 119 ألف مستفيد من برامج التدريب الإلكتروني.

‎وقال المهندس القعود: إن المركز اعتمد تقديم دورات تدريبية عبر «منصة إثرائي» بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في سبيل نشر المعرفة بإدارة وقياس الأداء من خلال إدراج برنامج إدارة التغيير في المنصة، مشيراً إلى وصول نسبة الرضا عن البرنامج التدريبي إلى 94 في المائة، كما يجري العمل على إضافة محتويات تدريبية أخرى.

‎وأفاد القعود أن البرامج التدريبية تتنوع ما بين تدريب مباشر وإقامة محاضرات الأداء، إذ يتناول التدريب المباشر مجالات الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسية والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الإستراتيجية، في حين تتطرق محاضرات الأداء إلى نشر ثقافة الأداء عبر استعراض المفاهيم الأساسية لمؤشرات الأداء الرئيسية وتوحيد المصطلحات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.

‎وبيّن المدير العام للمركز أن الهدف من تلك البرامج التدريبية يتمثل في تعزيز الارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة العامة، وتطوير قدرات منسوبي الأجهزة العامة، إضافة إلى نقل الخبرات العالمية وأحدث الاتجاهات في مجالات قياس الأداء وإدارته.

‎وفيما يتعلق ببرنامج رواد الأداء نوه المهندس القعود بأن البرنامج قد عُقد مرتين خلال العام الماضي 2020 ، بحضور 71 جهة حكومية، ويستعرض البرنامج تجربة الجهات الحكومية في مراجعة الإستراتيجية، وتحسين الأداء، وتخطيط تجربة المستفيد.

‎وأكد في ختام تصريحاته أن برامج التمكين التي ينفذها المركز تعزز من مهارات الكوادر البشرية التي يتم تدريبها، وتعمل على على تطوير قدراتهم عبر أحدث الوسائل والمناهج العلمية والتدريبية المتقدمة، مع التطرق إلى المعارف والمهارات اللازمة لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، والاستفادة منها في الجوانب العملية، لافتاً النظر إلى استكمال المركز لتنفيذ برامج التمكين والمهام الأخرى المنوطة به.

// انتهى //

17:39ت م

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الرياض 15 جمادي الثاني 1441 هـ الموافق 28 يناير 2021 مقدم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تنفيذ حزمة من البرامج التي تُعنى بتأهيل الكوادر البشرية في مجال إدارة وقياس الأداء خلال عام 2020م التي استهدفت منسوبي الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومراكز في عدد من مناطق المملكة.‎وأوضح المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس راشد بن عبدالله القعود أن الدعم المتواصل الذي يلقاه المركز من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - قد أثمر عن استكمال المركز لمهامه، مشيداً في الوقت ذاته بدعم معالي رئيس مجلس إدارة مركز «أداء» وأعضاء المجلس الذي يُسهم في تنفيذ برامج التمكين.وأشار القعود إلى أنه في سبيل نشر برامج التمكين التي ينفذها المركز، استفاد نحو 133 ألف مستفيد خلال خمسة أعوام ماضية، قُسمت بين حضور 14 ألف متدرب للبرامج والخدمات التدريبية المباشرة ، في حين سجل نحو 119 ألف مستفيد من برامج التدريب الإلكتروني.‎وقال المهندس القعود: إن المركز اعتمد تقديم دورات تدريبية عبر «منصة إثرائي» بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في سبيل نشر المعرفة بإدارة وقياس الأداء من خلال إدراج برنامج إدارة التغيير في المنصة، مشيراً إلى وصول نسبة الرضا عن البرنامج التدريبي إلى 94 في المائة، كما يجري العمل على إضافة محتويات تدريبية أخرى.‎وأفاد القعود أن البرامج التدريبية تتنوع ما بين تدريب مباشر وإقامة محاضرات الأداء، إذ يتناول التدريب المباشر مجالات الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسية والتخطيط الإستراتيجي وإدارة الإستراتيجية، في حين تتطرق محاضرات الأداء إلى نشر ثقافة الأداء عبر استعراض المفاهيم الأساسية لمؤشرات الأداء الرئيسية وتوحيد المصطلحات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.‎وبيّن المدير العام للمركز أن الهدف من تلك البرامج التدريبية يتمثل في تعزيز الارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة العامة، وتطوير قدرات منسوبي الأجهزة العامة، إضافة إلى نقل الخبرات العالمية وأحدث الاتجاهات في مجالات قياس الأداء وإدارته.‎وفيما يتعلق ببرنامج رواد الأداء نوه المهندس القعود بأن البرنامج قد عُقد مرتين خلال العام الماضي 2020 ، بحضور 71 جهة حكومية، ويستعرض البرنامج تجربة الجهات الحكومية في مراجعة الإستراتيجية، وتحسين الأداء، وتخطيط تجربة المستفيد.‎وأكد في ختام تصريحاته أن برامج التمكين التي ينفذها المركز تعزز من مهارات الكوادر البشرية التي يتم تدريبها، وتعمل على على تطوير قدراتهم عبر أحدث الوسائل والمناهج العلمية والتدريبية المتقدمة، مع التطرق إلى المعارف والمهارات اللازمة لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، والاستفادة منها في الجوانب العملية، لافتاً النظر إلى استكمال المركز لتنفيذ برامج التمكين والمهام الأخرى المنوطة به.// انتهى //17:39ت م0122

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "مركز أداء" يُثري المعرفة في مجال إدارة وقياس الأداء لأكثر من 133 ألف مستفيد خلال 5 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.