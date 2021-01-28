شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 253 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 208 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات –يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 85 إصابة ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 50 إصابة ، ومنطقة الحدود الشمالية 13 إصابة .

وشهدت مناطق القصيم والجوف وجازان وتبوك أقل الأعداد بواقع حالتين أو ثلاثة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح ضد كورونا استقبال المواطنين والوافدين لتلقي الجرعات الأولى والثانية مجاناً بعد الحجز عبر تطبيق " صحتي " ، كما تواصل " الصحة توفير توريد اللقاح لتحقيق الإكتفاء بإستمرار ، فيما تبدء التجارب السريرية للقاح السعودي خلال أيام .