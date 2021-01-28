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«الصحة»: تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 253 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 208 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات –يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 85 إصابة ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 50 إصابة ، ومنطقة الحدود الشمالية 13 إصابة .

وشهدت مناطق القصيم والجوف وجازان وتبوك أقل الأعداد بواقع حالتين أو ثلاثة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح ضد كورونا استقبال المواطنين والوافدين لتلقي الجرعات الأولى والثانية مجاناً بعد الحجز عبر تطبيق " صحتي " ، كما تواصل " الصحة توفير توريد اللقاح لتحقيق الإكتفاء بإستمرار ، فيما تبدء التجارب السريرية للقاح السعودي خلال أيام .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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