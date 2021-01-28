ولي العهد: نعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة

قال صاحب السمو الملكي الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: «إننا نعمل على استراتيجيات لتطوير جميع مناطق المملكة العربية السعودية».

وتابع ولي العهد، خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن «الفرص كثيرة جدًّا في المملكة، وقد أطلقنا استراتيجية نيوم ومدينة نيوم ذا لاين. وقريبًا سنطلق استراتيجية مدينة الرياض، وكذلك نعمل على استراتيجية مدينة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير.. وكل المناطق قادمة في الطريق، حسب الفرص الممكنة فيها».

وتابع ولي العهد حديثَه قائلًا: «إن لمدينة الرياض ميزات خاصة جدًّا، تشكل ما يقارب 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وإن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بـ30% من بقية مدن المملكة، وتكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29% من بقية مدن المملكة».

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