3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. الرياض إحداها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدَّرت منطقة الرياض حالات الإصابة بتسجيل 85 حالة. وسجَّلت المنطقة الشرقية 66 حالة، ومكة المكرَّمة 50 حالة.

وسجَّلت منطقة الحدود الشمالية 13 حالة، والباحة 7، وعسير 6، وسجلت مناطق «نجران، وحائل والمدينة المنورة» 5 حالات لكل منها، وسجَّلت مناطق «القصيم والجوف وجازان» 3 حالات لكل منها، وتم تسجيل حالتين في منطقة تبوك.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في المملكة.

وبهذه الحصيلة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 367276، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 358753، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6366 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و208 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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