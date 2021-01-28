وأوضحت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» بأن نظام البيئة يمنع بيع الحطب أو نقله، وكذلك يمنع نقل الرمال وتجريف التربة.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي تعاونها مع الجهات الأمنية والبيئية باستمرار في حملتها لمكافحة بيع الحطب المحلي أو نقله، وضبط عدد من مخالفي نظام البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 55 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 12 طن حطب محلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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