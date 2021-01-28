ضبط 55 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 12 طن حطب محلي

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي،‬⁩ من ضبط 55 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 12 طنًا من الحطب المحلي، كما تم ضبط 9 مخالفين للتعليمات، التي تمنع نقل الرمال وتجريف التربة.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» بأن نظام البيئة يمنع بيع الحطب أو نقله، وكذلك يمنع نقل الرمال وتجريف التربة.

⁧‫وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي‬ تعاونها مع الجهات الأمنية والبيئية باستمرار في حملتها لمكافحة بيع الحطب المحلي أو نقله، وضبط عدد من مخالفي نظام البيئة.