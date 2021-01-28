مصادرة طنين من الخضراوات والفواكه في جدة

صادرت بلدية الصفا الفرعية التابعة لأمانة جدة خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين داخل أحياء النطاق أكثر من 2 طن من الخضراوات والفواكه، إلى جانب إزالة عدد من المظلات المخالفة ضمن جهود البلدية في مكافحة «التشوه البصري».

وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية، عهود الشمراني، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة «البيع العشوائي» والتشوه البصري، والتي تهدف من خلالها إلى إزالة العشوائيات والمخالفات ونظافة المرافق العامة والشوارع في الأحياء السكنية وتوأضافت الشمراني أن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للسكان.