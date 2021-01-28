مصادرة طنين من الخضراوات والفواكه في جدة

وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية، عهود الشمراني، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة «البيع العشوائي» والتشوه البصري، والتي تهدف من خلالها إلى إزالة العشوائيات والمخالفات ونظافة المرافق العامة والشوارع في الأحياء السكنية وتوأضافت الشمراني أن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للسكان.
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