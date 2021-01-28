مفتي المملكة السعودية يوضح حكم أخذ لقاح كورونا أثناء الصيام

محمد الفلاح - الخميس 28 يناير 2021

أوضح الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا أثناء فترة الصيام.



وبين أنه يجوز أخذ اللقاح خلال ساعات الصيام، لأنه ليس مفطر لكونه لا يعد طعامًا ولا شرابًا، كما أنه يعطى عن طريق العضل.

يأتي ذلك جواباً على استفسارات وردت إلى المفتي حول الرأي الشرعي لمن يتلقى لقاح كورونا خلال فترة النهار وهو صائم.