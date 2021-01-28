بالفيديو.. «الخثلان»: حالة تجيز الجمع في الصلاة بسبب «البرد»

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، عدم جواز الجمع في الصلاة بسبب شدة البرد، باستثناء حالة البرد مع مطر غزير أو رياح باردة.

وقال الخثلان (عبر موقع تويتر)، إن شدة البرد لا تبيح جواز الجمع في الصلاة؛ لأن مدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، تقع على خط عرض 24، وكان يأتيها برد شديد في عهد النبي، بل إن أجواءها في عهد النبي لم تختلف عن الأجواء الآن.

وأضاف: لم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، لا في حديث صحيح أو ضعيف أنه جمع الصلاة بسبب شدة البرد، ولو كان ذلك مشروعًا لفعله النبي صلى اله عليه وسلم ولو لمرة واحدة.

وأشار الخثلان إلى أن الجمع بسبب شدة البرد غير مشروع؛ لأنه يمكن التغلب عليها بالتدفئة والملابس الثقيلة؛ لكن لو كانت شدة البرد مصحوبة بشيء آخر (المطر الغزير، والرياح الباردة)، فيجوز هنا الجمع في الصلاة.

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