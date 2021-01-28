شكرا لمتابعة خبر عن إنهاءات النكاح وإثبات الحياة والوفاة تتصدر قضايا الأحوال الشخصية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصدرت إنهاءات النكاح وإثبات الحياة والوفاة تتصدر قضايا الأحوال الشخصية في المملكة خلال الـ 5 أشهر الماضية.

أوضحت وزارة العدل أن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية استقبلت نحو 172,355 قضية في جميع المناطق، منها 57,294 دعوى، و115,061 قضية إنهاء.

وأضافت الوزارة أن نسبة إنهاءات النكاح والفرقة بلغت 26.6 % يليها إثبات الحياة والوفاة بنسبة 21,6 %، بينما كانت الحضانة والزيارة الأقل بنسبة 6,2%.