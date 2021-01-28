شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. عمال يحولون أنفاق مجاري السيول شرق جدة إلى مساكن ومنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثقت عدة صور عمال أفارقة وهم يقيمون في أنفاق مجاري السيول بشرق جدة، فيما أكد سكان المنطقة أنهم اعتادوا على رؤية هؤلاء العمال وهم يسيرون في شكل مجموعات.

ويجتمع العمال، وقفا لـ"عكاظ"، في الانفاق بأنها مساكن خاصة بهم، ويحمل بعضهم آلات حادة مثل الشاكوش وأخرى لإزالة المسامير، وغيرها من الآلات التي تستخدم في العمل.

وأكد العابرون لتلك المواقع أن الخوف يساورهم أحيانا عندما يشاهدون هذه العمالة بسبب ما يحملونه من أدوات حادة.

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض في وقت سابق على مخالفين من جنسيات أفريقية أحالوا مجرى للسيول في شمال جدة مساكن لهم.