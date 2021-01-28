غولدمان ساكس في “مبادرة مستقبل الاستثمار”: الاقتصاد العالمي سيشهد تسارعاً هذا العام

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أكد غولدمان ساكس صاحب أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، والتي تحمل اسمه، أن الاقتصاد العالمي سيشهد تسارعاً في عام 2021.
وأوضح، خلال حديثه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الرابعة والذي انطلق أمس (الأربعاء) في الرياض، أن صفقات الاستحواذ والاندماج تأثرت بزيادة نشاط الملكية الخاصة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالوظائف في القطاع المالي.
Source akhbaar24.argaam
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