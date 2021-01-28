هيئة السوق المالية تعلن برنامج تهيئة حملة الدبلوم المنتهي بالتوظيف

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تعلن هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سكرتير متدرب) للرجال والنساء عبر (برنامج هيئة السوق المالية لتهيئة حملة الدبلوم) المنتهي بالتوظيف على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم (مدة الدراسة لا تقل عن سنتين – 4 فصول دراسية) في (السكرتارية التنفيذية، الإدارة المكتبية).

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة هجرية.

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

معلومات عن الوظيفة:

– عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.

– يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.

– أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.

– تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.

– تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء.

الوصف الوظيفي:

– استقبال جميع المعاملات/ البريد الالكتروني/ والفاكسات الواردة للإدارة.

– تدوين الملاحظات خلال الاجتماعات .

– الإلمام بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس:

– معالجة البيانات والنصوص باستخدام برنامج Word.

– تصميم عرض الشرائح باستخدام برنامج Power Point.

– إنشاء الجداول باستخدام Excel.

– تنظيم المواعيد باستخدام Outlook.

– تصميم النماذج المطلوبة للعمل.

– إعداد التعاميم، إرسال التعاميم، استلام الردود، والمتابعة مع للأشخاص المرخص لهم.

– إعداد خطابات الردود النهائية للجهات الحكومية.

– إعداد بيانات إحصائية للإدارة.

– القيام بأي مهام إدارية أخرى يحددها مدير الإدارة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/6/14هـ عن طريق الرابط: http://bit.ly/3acjkTR ويستمر لمدة (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

تفاصيل أكثر:

http://bit.ly/3acjkTR

Source wadhefa

