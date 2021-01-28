هيئة السوق المالية تعلن برنامج تهيئة حملة الدبلوم المنتهي بالتوظيف

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تعلن هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (سكرتير متدرب) للرجال والنساء عبر (برنامج هيئة السوق المالية لتهيئة حملة الدبلوم) المنتهي بالتوظيف على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم (مدة الدراسة لا تقل عن سنتين – 4 فصول دراسية) في (السكرتارية التنفيذية، الإدارة المكتبية).
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة هجرية.
– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.
معلومات عن الوظيفة:
– عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.
– يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
– أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.
– تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.
– تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء.
الوصف الوظيفي:
– استقبال جميع المعاملات/ البريد الالكتروني/ والفاكسات الواردة للإدارة.
– تدوين الملاحظات خلال الاجتماعات .
– الإلمام بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس:
– معالجة البيانات والنصوص باستخدام برنامج Word.
– تصميم عرض الشرائح باستخدام برنامج Power Point.
– إنشاء الجداول باستخدام Excel.
– تنظيم المواعيد باستخدام Outlook.
– تصميم النماذج المطلوبة للعمل.
– إعداد التعاميم، إرسال التعاميم، استلام الردود، والمتابعة مع للأشخاص المرخص لهم.
– إعداد خطابات الردود النهائية للجهات الحكومية.
– إعداد بيانات إحصائية للإدارة.
– القيام بأي مهام إدارية أخرى يحددها مدير الإدارة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/6/14هـ عن طريق الرابط: http://bit.ly/3acjkTR ويستمر لمدة (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.
تفاصيل أكثر:
http://bit.ly/3acjkTR
Source wadhefa
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