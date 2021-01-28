محافظ أضم يكرم الفائزين بجوائز الإبداع

تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، كرم محافظ أضم عمر بن عامر السفياني، الفائزين بجوائز الإبداع في المحافظة.

يأتي ذلك ضمن الحراك الثقافي والتنموي في منطقة مكة المكرمة وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظاتهم في شتى المجالات المتعلقة بالعالم الرقمي.

وقد شكلت لجنة للترشيح لجوائز الإبداع في المحافظة واختيار الفائزين الثلاثة فقط من كل المبادرات المشاركة.

من جانبه، وصف المنسق العام للملتقى بمحافظة أضم بندر بن راشد الذبياني، المنافسة على جوائز ومبادرات هذا المجال بـ«المؤثرة والمهمة في حياة الإنسان»، مشيرًا إلى أن اللجنة المشرفة تلقت عشر مبادرات ‏تم فرزها والاطلاع عليها من قبل لجنة أكاديمية متخصصة تابعة لجامعة أم القرى.

وأكد اختيار ثلاث مبادرات تعتبر هي الأميز والأنسب والأفضل، جاءت على النحو التالي: الأول مبادرة يسر للفائز عبيد بن حامد المتعاني، فيما حلت في المركز الثاني مبادرة مشروع نظام إخطار إلكتروني للسيارات المتوقفة بشكل خاطئ للفائز علي بن عيضة المالكي، وحلت في المرتبة الثالثة مبادرة أبشر بنا والتي شاركت بها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز حقال.