«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب ممطرة على 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر 6 مناطق على مستوى المملكة، الخميس، بتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من الرؤية الافقية.

وقال مركز الأرصاد في تقريره لطقس الخميس، إن مناطق: «الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة»، تتأثر بتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية.

ووفق التقرير، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم و الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط،

وارتفاع موجه من متر إلى متر مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وموجه متوسط.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الخميس، على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية: