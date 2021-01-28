السعودية اليوم / مصر تسجّل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 632 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم, إلى خروج 530 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حتى اليوم.

وبينت أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 163761 من ضمنهم 127963 حالة جرى شفاؤها ووفاة 9115.

// انتهى //

03:27ت م

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القاهرة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و48 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم, إلى خروج 530 متعافيًا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حتى اليوم.وبينت أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 163761 من ضمنهم 127963 حالة جرى شفاؤها ووفاة 9115.// انتهى //03:27ت م0209

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