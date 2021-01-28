شكرا لقرائتكم خبر عن .. ورحل «عدنان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بغصة في القلب ﻭﺪﻣﻊ في ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ.. فجع الزملاء في "اليوم" بنبأ الرحيل المفاجئ للزميل عدنان الدوسري المحرر بـ «اليوم الرقمي» متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي باغته قبل 10 أيام.. وهزمه ولم يمهله طويلا بعد 5 أيام قضاها بالمستشفى.

فقدنا عدنان الدوسري.. صاحب الوجه الطفولي البريء والخلق اﻟﺪﻣﺚ.. نبأ حزين تناقله الزملاء بصالة التحرير والمكاتب الفرعية في ذهول عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر أمس، وانهمرت الدموع الصامتة بحرقة تحمل مشاعر الحزن والأسى من زملائه وأصدقائه ومحبيه.

لا ﻧﺪري ﻟﻤﺎذا تهرب اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻨﺪ رﺛﺎﺋﻚ وقد فجعنا بفقدك أخا وزﻣيلا وصديقا متفانيا في عمله.. فكل من ﻋﺮﻓﻚ أحبك بابتسامتك اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺎرق ﺛﻐﺮك وﻣﺤﻴﺎك في مختلف الظروف.

غادرت دنيانا تاركا لنا طيب عملك وحسن سيرتك، ونقاء سريرتك، وأجمل ذكريات الزمالة والأخوة.. ﺗﺮﺟﻠﺖ ﻣﺴﺮﻋﺎً وكأنك تقول لنا: أكملوا اﻟﻤﺴﻴﺮة وواصلوا ﻣﺸﻮار اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ..

ستظل ذكراك محفورة في القلوب والوجدان، وندعو الله العلي القدير أن يلهم أهلك وذويك وكل محبيك الصبر والسلوان.. وإلى الملتقى..

آخر رسالة

«الله يسهلها».. آخر رسالة تلقيتها عبر تطبيق «واتس اب» ظهر السبت الماضي من صاحب الوجه الطفولي الزميل عدنان الدوسري أثناء خضوعه لجهاز الأكسجين داخل المستشفى للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ردا على رسالتي للاطمئنان عن صحته ضمن رسائل كنت أرسلها له بشكل شبه يومي للاطمئنان عليه، وبدا خلالها واثقا بالله وقدرته، ولم نكن -هو وأنا- ندرك أنها آخر رسالة بيننا، فاللهم ارحمه وعامله بما أنت أهله.. يا مسهل كل أمر.

فيصل فهد الفريان

المبتسم دائما

رحم الله زميلنا العزيز عدنان الدوسري المبتسم دائما في صالة التحرير والوجه البشوش الذي يلجأ له الزملاء في زحمة العمل لالتقاط أنفاسهم بابتسامته وخفة دمه وتفاؤله في الحياة.

البعض ممن وهبهم الله الروح المرحة مجرد أن تلتقيه تبتسم من الداخل مهما كان مزاجك معكرا أو فكرك شاردا هنا أو هناك، وعدنان -رحمه الله- واحد من أولئك الذين حباهم الباري هذه الصفة، فكان صديق الجميع بعفويته وخفة دمه وابتسامته.

لا أنسى حديثه الدائم عن عشقه نادي الاتفاق بعد كل مباراة، يعاتب لأي حرف أو مقال أو موضوع فيه انتقاد لاتفاقه، ولا أبالغ إذا قلت إن يومه في حالة انتصار فريقه تتحول صالة التحرير لحالة من الفرح بمشاركة صديقه الزميل مروان العقيل.

رحم الله زميلنا عدنان الدوسري وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

عيسى الجوكم

الزميل والصديق والأخ

رحل «عدنان البشوش» حسن الخلق الزميل والصديق والأخ... لا الدمع يكفكف آلام رحيله المفجع لنا جميعاً كأسرة واحدة بالعمل، ولا الوجع الضارب في أعماق النفس يخفف لوعة فقدك، وأنني لن أراك بعد اليوم.

رحم الله زميلنا عدنان الدوسري وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

مشعل العنزي

أثر في القلوب

الفقيد الغالي عدنان محمد الدوسري كان مثال البر بوالديه، وكان أخاً وفياً وصديقاً قريباً لكل من يعرفه داخل وخارج «دار اليوم». والفقيد كان محبباً إلى نفوس جميع الزملاء بالدار، له أثر في القلوب، عزيز على كل من له صلة به أو معرفة، حباه الله بخفة الروح وسجية الوفاء والإخاء ونموذج في عمله وتعامله، ولا يسعنا إلا أن نسأل الله أن يرحمه الله رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يحسن العزاء أسرته الكريمة.

سلطان التميمي

بصمة لن تغيب

كان سماع خبر وفاة الزميل عدنان الدوسري صاعقة نزلت علينا، بالفعل رحل عدنان ولم ترحل ابتسامته وجهده وكذلك بصمته بين أروقة التحرير ومكاتبه وأقسامه، فقد كان الزميل يتحلى بطابع الابتسامة والفكاهة بين الزملاء فالكل سائر إلى الطريق الذي سار إليه زميلنا وسوف يبقى ما صنعه خلفه أطلالا من الذكريات، رحم الله عدنان وأسكنه فسيح جناته والعزاء لأسرته وزملائه. ونسأل الله تعالى للزميل رائد الحربي الشفاء العاجل والعودة إلى عمله.

خالد الجبلي

وداعاً.. طيب القلب

عرفته قبل سنوات.. منذ التحاقه بالعمل في ”الخليج 365”.. إنسان رائع بما تحمله الكلمة من معان.. طيب القلب، عفيف اللسان، محبوب من الجميع، كنت أختلس بضع دقائق للحديث معه للتنسيق حول بعض الأخبار بين «الورقي والرقمي»، لم يتأخر يوما عن أداء عمله.. ولم تغب الابتسامة البريئة عن وجهه الطفولي البريء في مختلف المواقف..

فجعت مرتين.. الأولى عندما علمت من الزملاء بإصابتك بفيروس كورونا.. والثانية بنبأ وفاتك وصعود روحك الطاهرة إلى بارئها..

وداعاً «عدنان».. تغمدك الله بواسع رحمته وأسكنك فسيح جناته وألهم كل زملائك ومحبيك الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

مجدي البانوبي

إلى جنة الخلد

ليس هناك أشد إيلامًا على النفس من أن تتلقى نبأ وفاة زميل وصديق عزيز عليك، خاصة إذا كنت قد عاشرتَ هذا الصديق فترة طويلة، وبقي وفيًا صادقًا لهذه الصداقة الحميمة.

أخي عدنان.. سنظل نذكرك وندعو لك على الدوام بأن يغفر الله لك، ويسكنكَ فسيح جناته، فقد كنتَ نِعم الأخ ونِعم الزميل.. ولكن هذا حُكْم الله في جميع خَلقه (إنك ميت وإنهم ميتون).

أخي عدنان.. وإن رحلتَ عن هذه الدنيا فسأظل أذكرك بالدعاء، وأدعو لك ما حييت، فإلى جنة الخُلد يا عدنان.

سيد شافعي

رحلت يا أعز الأصدقاء

من سأتشاطر معه فطوري غداً من بعدك يا عدنان؟

من سأتخاصم معه غداً بصوتٍ منخفض كي لا يسمعنا المدير وأضحك معه عند قراءة ذلك الخبر بعد فقدانك؟

من سأستشيره في سفريّاتي القادمة بعد رحيلك؟

من سأتناقش معه حول أسباب تراجع أداء برشلونة ونتائج كرة القدم بعد ذهابك؟

من سيساعدني في عملي إذا احتجت من يمسك زمام الأمور عني في ظرفي الطارئ بعد وفاتك؟

رحلت يا أعز الأصدقاء، ولكن اعلم وأنت في روضتك إن شاء الله بأنني لن أكفّ عن الدعاء لك في كل لحظة أرى فيه كرسيّك فارغاً.

وداعاً يا عدنان، وأسأل الله أن يجمعنا بك في جنته.

أحمد الكاموخ

الإيجابية في هيئة إنسان

الساعات الطويلة والرتم السريع لضغوطات العمل اليومي في مجال الإعلام الرقمي لم تزد الزميل والصديق العزيزعدنان الدوسري إلا تألقا في الأداء وعزما في أن تكون المنصة التي يديرها مع بقية زملائه في «اليوم الإلكتروني» في مقدمة كل حدث، ولعل السباق الرئاسي بين ترامب وبايدن والحيثيات التي تبعته، كانت آخر ما خاضه في خضم هذا المضمار، وأتذكر كيف كنت أتجاذب معه أطراف الحديث في ذلك مستهلا بالقول «إنني حين أريد أن أشعر «بالايجابية» أحب الحديث معك يا «عدنان» في أي موضوع»، كان العزيز عدنان الدوسري، ورغم الظروف الاستثنائية والضغوط التي صاحبت الجائحة، لم تفارق الابتسامة محياه، ولا الإيجابية حديثه ونظرته للحياة، رحمك الله يا عدنان وأسكنك فسيح جنانه، وألهم أهلك وذويك ومحبيك الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

بندر الورثان

مدرسة الخلق والطيبة

رحم الله إنسان المحبة والنقاء والصفاء والطيبة العذبة والسيرة الحسنة، الصديق العزيز عدنان الدوسري، وجعله من المكرمين عنده.. وغفر له وأسكنه فسيح جناته عزاؤنا لأهله ومحبيه.

لقد عرفناه مثالاً للنبل ورقي الأخلاق.. وأغبطه على نعمة المحبة التي كانت له في قلوب جميع الزملاء فلا يأتي ذكره «رحمه الله» إلا وتذكر سيرته العطرة فقد كان مبتسماً بشوشاً ومدرسة في الخلق والطيبة والتسامح والكرم. ‏عاش كريما محبا للجميع وكان سليم القلب نقي السريرة حريصا على إسعاد الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا.. سوف يبقى ذكره الطيب وصيته الحسن حيا بيننا رحم الله فقيد الجميع.. فقيد أُسرته وكُل مُحبيه.. نحسبه من الأخيار الصالحين، جعل الله منازله في جنات النعيم.

جعفر الصفار

خسارة عظيمة

المصاب جلل، والفقد عظيم، إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع على فراقنا أخا عزيزا، كريمًا وصديقا شهما وأصيلا، ولا نقول إلا ما يرضي خالقنا عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا شك أن فقدان صديق بحجم أخي وحبيبي عدنان الدوسري خسارة عظيمة، ولكن لا نقول إلا الحمد لله أولاً وآخرًا، ولا حول ولا قوة الا بالله.

سعيد عيسى

القلب الكبير

فجعنا جميعاً وفقدنا بالأمس أخاً وصديقا عزيزاً وأنا واثق أن ذلك امتد إلى الكثير من الناس الذين عرفوه.

كان رقيق المشاعر طيب القلب، محبوبا من الجميع محبا للخير يسعى إليه بكل وسيلة عفيف النفس نظيف القلب واللسان وفياً مع الناس، ترك أثراً في نفوسنا، رحل من يملك القلب الكبير اللهم إنا ندعوك أن تغفر له وتثبته بالقول وتسكنه في فسيح جناتك.

إبراهيم الزهراني

أخ عزيز وزميل كريم

الفراق من أصعب ما يعايشه المرء ويكابد آلامه.

لقد فقدنا أخا عزيزا وزميلا كريما كان بشوشا وذا أخلاق رفيعة رحمك الله يا عدنان وأسكنك فسيح جناته.

كامل الشيخ

مثال الأخلاق والأدب

رحمة الله على فقيدنا وأخينا عدنان كان مثال الأخلاق والأدب والابتسامة والضحكة لا تفارق وجهه البشوش.. خفيف الظل سخيا ومعطاء وهادئ الطباع، اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهم أهله الصبر والسلوان.

زهير الطريف

رحمك الله يا عدنان

«لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» عاشرته منذ أن بدأ العمل بالدار، وكانت الابتسامة لا تفارق محياه بهدوئه وسكنات حركاته، وودعنا بعد انتهاء عمله بابتسامته العريضة المعتادة.. رحمك الله يا عدنان، وأسكنك فسيح الجنان، وألهم أهلك الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

عبدالله الدوخي