شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ترقية 27 قاضياً بديوان المظالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية 27 قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح ذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مشيراً إلى أن الأمر الملكي تضمن ترقية 7 قضاة من درجة (رئيس محكمة/‏ب) إلى درجة (رئيس محكمة/‏أ) وترقية 10 قضاة من درجة (وكيل محكمة/‏أ) إلى درجة (رئيس محكمة/‏ب)، وترقية 3 قضاة من درجة (قاضي/‏أ) إلى درجة (وكيل محكمة/‏ب)، وترقية 5 قضاة من درجة (قاضي/‏ب) إلى درجة (قاضي/‏أ)، وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/‏ب).

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.