

واشنطن 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، توقيعه أمراً تنفيذياً اليوم لمواجهة تهديد التغير المناخي، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن التلوث المناخي يحمل مخاطر على حياة الإنسان بدرجة أكبر من الخطر الذي يمثله فيروس

وأكد بايدن في كلمة له من البيت الأبيض: أن الولايات المتحدة ستقود جهود العالم في مواجهة التغير المناخي، داعياً لتكاتف دول العالم كله في هذه المهمة.

وقال: "إن برامج إدارته في مجال الطاقة النظيفة ليست أحلاماً بل أفكاراً ملموسة، حيث ستستثمر الإدارة الأميركية 90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن العمل على حماية المناخ، سيوفر أيضا وظائف جديدة برواتب عالية.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع فور وصوله إلى البيت الأبيض، سلسلةً من الأوامر التنفيذية من بينها مرسوم يعيد الولايات المتّحدة إلى اتفاق باريس المناخي.

// انتهى //

00:37ت م

0203



واشنطن 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، توقيعه أمراً تنفيذياً اليوم لمواجهة تهديد التغير المناخي، مشيراً إلى أن الدراسات أثبتت أن التلوث المناخي يحمل مخاطر على حياة الإنسان بدرجة أكبر من الخطر الذي يمثله فيروس كورونا وأكد بايدن في كلمة له من البيت الأبيض: أن الولايات المتحدة ستقود جهود العالم في مواجهة التغير المناخي، داعياً لتكاتف دول العالم كله في هذه المهمة.وقال: "إن برامج إدارته في مجال الطاقة النظيفة ليست أحلاماً بل أفكاراً ملموسة، حيث ستستثمر الإدارة الأميركية 90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن العمل على حماية المناخ، سيوفر أيضا وظائف جديدة برواتب عالية.وكان الرئيس الأمريكي قد وقع فور وصوله إلى البيت الأبيض، سلسلةً من الأوامر التنفيذية من بينها مرسوم يعيد الولايات المتّحدة إلى اتفاق باريس المناخي.// انتهى //00:37ت م0203

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يوقّع أمراً تنفيذياً لمواجهة التغير المناخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.