السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا



روما 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 15204 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2,501,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 86,889 حالةً.

// انتهى //

23:36ت م

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روما 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 467 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2,501,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 86,889 حالةً.// انتهى //23:36ت م0200

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