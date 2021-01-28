سياسي / رئيس الكونغو يلتقي وزير الخارجية السوداني



الخرطوم 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

التقى رئيس الكونغو فيليكس أنطوان تشسكيدي اليوم في العاصمة بكنشاسا وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, بالإضافة إلى قضية الحدود بين السودان وإثيوبيا وقضية سد النهضة.

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23:14ت م

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