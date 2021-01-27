السعودية اليوم / الجيش الصومالي يقضي على سبعة عناصر تابعة لميليشيا إرهابية



مقديشو 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

قضت قوات الجيش الصومالي على سبعة من عناصر ميليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد شرطة محافظة باي العقيد أمين محمد دارور، أن "العملية العسكرية التي نفذها الجيش الوطني في منطقة سيدليو بمحافظة باي، أسفرت عن مقتل 7 من الميليشيات الإرهابية" .

وأضاف المصدر أن المنطقة التي تقع على بعد 35 كم شمالي مدينة بيدوا حاضرة محافظة باي تخضع حالياً لسيطرة الجيش الوطني.

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21:13ت م

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