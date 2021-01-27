شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: الجسم لا يحصل على المناعة بعد تلقي اللقاح مباشرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، المدة التي يحتاجها الجسم للوصول إلى المناعة الكاملة بعد تلقي لقاح " كورونا

وقال العبد العالي إن الإصابة بعد الجرعة الأولى واردة لأن المناعة ووصلوها إلى أعلى مستوى لايحدث بعد تلقي اللقاح مباشرة كما يعتقد البعض.

وأضاف متحدث الصحة أن بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين ليصل إلى بداية بناء المناعة.

وأشار إلى أن بعد الجرعة الثانية يحتاج الجسم إلى أسبوع أو أسبوعين حتى يصل إلى المناعة الكاملة.